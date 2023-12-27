بعد تأجيلها تضامناً مع القضية الفلسطينية.. بلقيس فتحي تطلق أغنية "شذكرك بيا"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "شذكرك بيا"، بعدما أعلنت منذ فترة عن تأجيل إطلاقها للأغنية بسبب الأحداث المأساوية داخل قطاع غزة، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وأغنية "شذكرك بيا" من كلمات حازم جابر، وألحان مصطفى الربيعي، وتوزيع حسام الدين.

وتقول كلماتها:

قلي شذكرك بيا وأنا الجنت منسية

أجيت تشوف دمعاتي تتشمت لك شوية

من تلقاني مكسورة وليل نهار مقهورة

تتوضح لك الصورة الملامح جنها مو هيا

بلكي اتوسل بقلبك واندم وامشي بدربك

وابجي وارجع لحبك وأريد شوية حنية

قلي شذكرك بيا وأنا الجنت منسية

بيا حبك شسوي؟ اتنفس صرت قوة

بلوة وأنت مو يمي ومن وياي هم بلوة

بعشرتي وياك ندمانة روحي وردة ذبلانة

حسني انا انسانة حبي الك مو نزوة

عليا تدور الحجة منك بعد شترجى

انت تغيرت فجأة وقلبك صار مو هوا

قلي شذكرك بيا وأنا الجنت منسية

وطرحت بلقيس فتحي مؤخرًا أغنيه "ألف روح" رابع أغنيات بلقيس فتحي، التي تشدو فيها باللهجة المصرية خلال عامين، تعاونت خلالها مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول، والملحن اللبناني غي مانوكيان، ومن توزيع سليمان دميان، وأخرج الأغنية إيلي فهد.