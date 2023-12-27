"نتفليكس" تروج لفيلمها "كباتن العالم" استعدادًا لعرضه 30 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل منصة "نتفليكس" الترويج لأحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام بعنوان "Captains of the World" وهو مسلسل وثائقي قصير مكون من 6 حلقات ويعرض كواليس خاصة ببطولة كأس العالم في قطر 2022.

ونشرت "نتفليكس" عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" مقطع فيديو من كواليس الفيلم والذي جمع ما بين عدد من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم ومشاركتهم مباريات كأس العالم قطر 2022 وسط حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية، وعلقت قائلة: "من غرفة الملابس إلى أرض الملعب، هذا هو تعريف قصة كأس العالم 2022، كباتن العالم مسلسل وثائقي جديد به العديد من اللقطات الحصرية لـ 32 فريق يعرض يوم 30 ديسمبر".

ويشارك ببطولة الفيلم عدد من لاعبي العالم بشخصياتهم الحقيقية منهم لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، لاعب منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، لاعب منتخب البرازيل نيمار، لاعب المنتخب الفرنسي كيليان إمبابي، لاعب منتخب كرواتيا لوكا مودريتش وغيرهم.

والفيلم سيتم عرضه باللغات التالية: "الإنجليزية، الفرنسية، العربية، الإسبانية، الألمانية والبرتغالية" وتم تصويره بالكامل في قطر خلال فعاليات كأس العالم.

يذكر أن "نتفليكس" تواصل نجاحاتها عبر منصتها وإنتاج العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية لأبرز وألمع نجوم هوليوود والتي تلقي آعجاب الملايين من المشتركين حول العالم.