شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحيى حفلاً غنائياً في لبنان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة، حفلاً غنائياً في لبنان مساء اليوم الأربعاء، ضمن حفلات الكريسماس ورأس السنة الجديدة، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وطرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.