ميرنا وليد - بيروت - تداول الناشطون على الإنترنت، صورة لطفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات تقريباً.

وكتب على الصورة تعليق، قيل فيه إن هذه الطفلة هي فنانة شابة شهيرة في مرحلة طفولتها.

وظهرت هذه الطفلة في الصورة وهي ترتدي فستاناً أبيض، وترفع شعرها بربطة شعر باللون الأحمر، وحملت بيدها اليسرى لعبة صغيرة.

هذه الفنانة اشتهرت بتأديتها أغاني كبار المطربين العرب باحتراف عالٍ، وحصلت على جائزة أفضل صوت نسائي شاب لعام 2011، كما اشتهرت بغناء التراث اليمني.

إنها الفنانة اليمنية بلقيس، التي ظهرت في الصورة بملامح مشابهة لملامحها اليوم.

وتفاعل متابعو بلقيس مع الصورة معلقين على براءة الطفلة وجمالها، ومؤكدين على أن ملامحها لم تتغير مع مرور الزمن.

يذكر أن بلقيس ولدت من أب يمني، وهو الفنان أحمد فتحي، ووالدة إماراتية. استقرت بلقيس في الإمارات حيث انطلقت مسيرتها منذ الصغر، وتأثرت بعائلتها التي تتقن الفن، إذ اكتسبت خبرتها الغنائية من خلال تأليف الموسيقى مع والدها.





كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- طفلة صغيرة أصبحت من أشهر المغنيات في العالم العربي.. إليكم من هي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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