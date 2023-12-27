غوينيث بالترو تلتقط صوراً على الشاطئ مع ابنتها أبل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": شوهدت غوينيث بالترو على الشاطئ مع ابنتها التي تشبهها كثيراً، أبل مارتن، خلال عطلة عائلية في المكسيك.

ابتسمت الممثلة 51 عامًا، وأبل 19 عامًا، ولفتا ذراعيهما حول بعضهما البعض أمام غروب الشمس المذهل على الشاطئ في صورة تمت مشاركتها على حساب والدتها على الإنستغرام يوم السبت.

بدت بالترو أنيقة في قميص قصير أبيض اللون وشورت متطابق بينما ارتدت أبل فستانًا أسود.

شاركت بالترو أيضًا العديد من اللقطات الأخرى لابنتها وكذلك ابنها موسى، 17 عامًا، وهو يستمتع بعطلة العطلة.

وفي إحدى الصور، شوهدت أبل وموسى جالسين جنبًا إلى جنب أثناء استرخائهما على متن قارب في الطقس المشمس.

اختارت أبل بيكيني أحمر اللون تحت قميص من الكتان الأبيض بينما كان شقيقها يرتدي قميصًا وشورتًا بطباعة استوائية.

وفي صورة أخرى، ظهرت أبل كعارضة أزياء على كرسي من الخيزران وهي تحمل خصلات شعرها الذهبية بيد واحدة.

شاركت بالترو أيضًا لمحة عن ابنها وهو يتسكع بجانب المسبح أثناء غروب الشمس المذهل فوق المحيط.

كان زوج بالترو، براد فالتشوك، موجودًا أيضًا في الرحلة وأحضر معه طفليه من زواجه السابق من سوزان بوكينيك: برودي وإيزابيلا.