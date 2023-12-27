هذه ليست مزحة: موضة الخروج بدون سراويل تعود مجدداً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": في الآونة الأخيرة يبدو أن الجميع يتخلصون من ملابسهم السفلية. بينما كنا نتتبع هذا الاتجاه لعدة أشهر، فإننا نعني ذلك حقًا هذه المرة عندما نقول إنه بدأ ينتشر. وعلى الرغم من دخولنا في فصل الشتاء، لا يبدو أننا نستطيع التخلص منه.

بدأ الأمر مع كايلي جينر التي حضرت عرض أزياء Loewe مرتدية بلوزة بيضاء ضيقة فوق جورب ضيق أسود؛ خرجت هيلي بيبر لتناول العشاء مرتدية معطفًا يصل إلى الأرض ولباساً أسودًا عالي الخصر. كانت بيلا حديد تتجول في الشارع مرتدية ملابس داخلية بيضاء وأحذية Uggs صغيرة. وكيندال جينر تتخلى عن السراويل في أي فرصة تحصل عليها.

في البداية، بدا الأمر كما لو كانت موضة محدودة الإنتشار. ولكن، سرعان ما راجت صيحة الملابس بدون سراويل، وتجاوزت منصات عرض الأزياء وظهرت في كل مكان من السجادة الحمراء إلى الشوارع.

يمكن إرجاع هذه الموضة إلى الخمسينيات من القرن الماضي، حيث بدأت كشكل من أشكال ملابس الرقص، ارتدى العديد من الراقصين ثيابًا فوق الجوارب الضيقة من أجل إنشاء قد ممدود وأكثر أناقة.

كانت سيد تشاريس وبعض الشهيرات في هوليوود القديمة يرقصون في أشياء كهذه.



ثم أصبح المظهر مرتبطًا بشكل خاص بإيدي سيدجويك، الشخصية الاجتماعية وملهمة آندي وارهول.

في إحدى الصور الفوتوغرافية التي لا تُنسى بشكل خاص، تتوازن سيدجويك على تمثال جلدي لوحيد القرن، وتمتد ساقها المغطاة بالجورب الأسود السميك وتفتح ذراعيها وكأنها في وضع الطيران.

وقد عادت هذه الموضة مجدداً في الثمانينات مع جين فوندا وصرعة التمارين الرياضية.



وفي التسعينيات، ظهرت الإطلالة الخالية من السراويل عدة مرات على مدرج شانيل ولكن بجرأة اكبر، فكان التجرد من الملابس هنا علوياً وسفلياً، وبدلاً من الجوارب السميكة اكتسى الجسد بشبكة تكسيه بالكامل وغطي الصدر بوردتين مع لباس عريض اسود يتدلى عليه حزام بحلقات ذهبية كبيرة، وفوقهم معطف جلدي لامع.

وخلال بدايات العقد الأول من الألفية الجديدة، تطرقت تصاميم كريستيان ديور وميو ميو إلى هذه الموضة.

توافق مصممة المشاهير أماندا ليم على أن المظهر يعيد تدوير الاتجاهات القديمة. "أنا أحب الثقة والقوة تظهرها هذه الموضة. أعتقد أنه مع استمرار الناس في التواصل عالميًا – شكرًا للتكنولوجيا – والتأثير ببعضهم البعض، فإن هذا المظهر يوفر مساحة آمنة للتحكم في صورتك، وتمكين نفسك، ونأمل أن تلهم أقرانك في مجال الموضة للقيام بنفس الشيء. تقول. "بعد كل شيء، تولد الاتجاهات من التقليد المتكرر، أليس هذا أعلى شكل من أشكال الإطراء؟"