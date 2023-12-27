شمس الكويتية بتصريح أغضب الجمهور: "كنت أسافر إلى باريس لتناول العشاء فقط"

ميرنا وليد - بيروت - أغضبت الفنانة الكويتية شمس الجمهور بتصريحاتها الأخيرة، والتي كشفت من خلالها جوانب خفية من شخصيتها، وأكدت أنها تصرف الكثير من الأموال لتدلل نفسها، وأنها أنفقت بحياتها أموال لو إدخرتها كان بإمكانها شراء بلد بأكمله.



وبمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، قالت شمس أنها كانت تسافر إلى العاصمة الإيطالية روما من أجل تناول المثلجات فقط، وأنها أنفقت ذات مرة مبلغ فاق الـ 100 ألف دولار أميركي كي تسافر برفقة حبيبها السابق إلى روما، كما أنها كان تسافر إلى باريس من أجل تناول وجبة العشاء فقط.

وأكدت شمس أنها تغيرت كثيراً مع مرور الوقت، وأنها الآن تدرك أهمية عدم التبذير، ففي الماضي كانت تحب أن تسعد نفسها بشتى الطرق ومهما كلفها الأمر، وقالت: "في البداية كنت أقوم بأشياء سخيفة وما أسخفني... كنت أعتقد أن هذا هو حب الذات".