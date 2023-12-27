حب مؤثر إنتهى بوفاة حبيبته.. رامي صبري يروي قصة حبه الأول

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري رامي صبري عن قصة حب مؤثرة للغاية عاشها في حياته، وكشف عن تفاصيلها التي غيرت فيه كثيراً، وإنتهت بسبب وفاة الفتاة.



وقال رامي صبري: "وأنا في المعهد حبّيت بنت في معهد الباليه وكان أول حب في حياتي وكان نفسها تشوفني ناجح. كانت بنت رقيقة وجميلة ومحترمة ومؤدّبة وبسيطة وإحنا الاتنين كنا بسطاء جداً وكنا بنركب الأتوبيس وهي كانت البنت الوحيدة اللي أول مرة أحبّها ولما أشوفها قلبي يدقّ... قلوبنا التقت وهي كانت دايماً بتحمسني وتحاول تشحنّي وتقول لي لازم تكون ناجح وتستغل موهبتك وتسمع الدنيا كلها صوتك... لكن للأسف البنت اللي حبتها فترة الدراسة سابتني ومشيت، توفيت فجأة وده ترك أثر قاسي جوايا. بعد ما البنت اللي حبتها توفيت فجأة رجعت من بيروت وكنت وقتها لسة ما غنّتش ولا مشهور سنة 2003 وقعدت أربعة شهور عندي مشكلة نفسية ومش عارف أنام ولما آجي آكل أعيّط ولما أسمع مزيكا أعيّط ولما آجي أنام أعيّط والمخدة كلها دموع، لإني كنت بحب البنت دي أوي وبفكر إنها هتبقى مراتي وأم عيالي. بعد ما البنت توفيت ابتديت أحس إن ربنا بيديني علامات إني لازم أشتغل وأنفذ وصيتها بإني لازم أغنّي، والألبوم الأول سنة 2004 أول أغنية سمّيتها "حبيبي الأوّلاني" والحقيقة إن شيرين مراتي عارفة القصة كلها ومبتحبش الأغنية".

حديث رامي صبري هذا جاء خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" للإعامية المصرية إسعاد يونس.