ميرنا وليد - بيروت - صورت الفنانة المصرية ياسمين علي مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "كتاب مفتوح" في لبنان، وطرحت العمل.

كليب الأغنية من إخراج المخرج فادي حداد، وهذا ليس تعاونهما الأول، إذ كانت قد جمعتهما ثلاثة أعمال أخرى.

وتواجدت كاميرا موقع "الفن" في موقع التصوير، وإلتقينا ياسمين علي، التي تحدثت عن أغنيتها الجديدة، وتعاونها مع المخرج فادي حداد.

وتحدثنا إلى فادي حداد، الذي أطلعنا على الأماكن التي تم فيها تصوير الفيديو كليب، والتي حاول من خلالها إظهار جمال لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - ياسمين علي : " كتاب مفتوح " تشبهني .. وأنا من فانز فادي حداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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