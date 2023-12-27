ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان صوراً لها برفقة زوجها الممثل بوراك أوزجيفيت خلال احتفالهما بعيد ميلاد الأخير.

ونشرت فهرية صوراً رومانسية مليئة بالحب مع زوجها بوراك، لتنهي بذلك جميع الأقاويل التي زعمت إقدامه على خيانتها.

وظهر الثنائي في الصورة الأولى وهما يحضنان بعضهما، وارفقتها فهرية بتعليق قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد يا حبي".

ونشرت فهرية أيضاً صورة بدت فيها وهي تستند خلالها على أوزجيفيت، وصورة أخرى ظهرت فيها برفقة طفليهما كاران، وكرم، إلا أنها أخفت ملامح الأخير.

يذكر أن الممثل بوراك أوزجيفيت اتُهم بخيانة زوجته الممثلة فهرية أفجان، وذلك بسبب ما نشرته عارضة الأزياء الفرنسية أنجيلين ميشيل لصورة تتضمن مكالمة فيديو جرت مع بوراك، وعلقت عليها: "أحب تركيا".

ونفى أوزجيفيت حينها الاتهامات التي تعرض لها، وذلك بمشاركة صورة مطابقة للصورة التي نشرتها أنجيلين، لكن مع اختلاف المرأة، وأكد أنه جرى التلاعب بها وتعديلها عن طريق "الفوتوشوب".

وطلب أوزجيفيت من متابعيه ومحبيه عدم التطرق لحياته الشخصية، ووصف الأخبار التي نشرها "بالتافهة"، وقال: "اتركونا وشأننا".







كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما فعلته فهرية أفجان بعد شائعات خيانة زوجها بوراك أوزجيفيت لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.