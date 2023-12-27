شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم " رحلة العائلة المقدسة " بمركز الثقافة السينمائية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتورحسين بكر أمسية سينمائية اليوم الأربعاء ويعرض خلالها فيلم "رحلة العائلة المقدسة " للمخرجة سميحة الغنيمى، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والاحتفال ببداية العام الجديد.

والفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الوثائقية الطويلة إنتاج اتحاد الاذاعة والتليفزيون ،وكانت له عدد من الإشادات الدولية و المصرية والعربية وتم ترجمته إلي العديد من اللغات أيضا، وقد قال عنه البابا شنودة للمخرجة سميحة الغنيمى فور انتهائها منه وعرضه : " أشعرتينا بالفعل بأن المسيح يسير ويتحرك."

رحلة العائلة المقدسة يعد من روائع السينما التسجيلية وتم تصويره بالقدس فى التسعينيات ‎حيث تجولت مخرجته بالكاميرا في عدة أماكن دينية مهمة لم تدخلها كاميرات أخرى غيرها، وتعرضت لمخاطر كثيرة ولم تعير اهتماما بما تواجهه من عقبات، ومن الأماكن التي صورت بها ولم تدخلها أي كاميرات أخرى دير المحرق وكنيسة المهد وكنيسة هيرودوت وغيرها من المواقع الحقيقية التي تظهر بالفيلم والتي ولد ومر بها السيد المسيح عليه السلام اثناء رحلته المقدسة.

ومن جانبه أشار مدير التصوير د. حسين بكر إلي أن مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف يحرص دائما علي تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتي تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما، و يعقب عرض الفيلم مناقشة للجمهور مع القمص إبرام عبد الشهيد راعى كنيسة مارجرجس بروض الفرج وتديرها الكاتبة أمل عبد المجيد حيث يتناول خلالها رحلة العائلة إلي مصر والتي أستمرت ٣ سنوات .

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٧ ديسمبر في تمام السادسة مساء، وجميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام من محبي السينما.