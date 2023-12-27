نجم مسلسل “حب بلا حدود” يتعرض لتهديدات بالقتل لهذا السبب… اقرأ التفاصيل

كشف الممثل التركي جمال هونال أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل “حب بلا حدود”.

وكان الممثل جمال هونال المنضمّ حديثًا الى أحداث المسلسل في شخصية كايا مارتن قد كشف عن تلقّيه تهديدات بالقتل من عدد من متابعي المسلسل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٣ و ١٤ عامًا بسبب أدائه المحترف بتجسيد دور الشرير، فالتبس عليهم الأمر ومزجوا بين الحقيقة والتمثيل.

اشتهر جمال هونال في مسلسلات أمثال: قيامة أرطغول، فتاة النافذة، الخائن، حطام، عاصي وغيرها.

المسلسل من بطولة إسراء درمانجي أوغلو، بوراك سيفينش، جمال هونال، بيران داملا يلماز، دنیز جان آکتاش، ميراي دانر وغيرهم.

تدور أحداث العمل حول خليل إبراهيم الذي فقد والده عندما كان طفلاً صغيرًا وذلك بسبب نزاع دموي وتم نفيه إلى اسطنبول. بعد مرور عشرين عامًا، عاد خليل إبراهيم إلى بلاده في منطقة البحر الأسود. هناك، كان ينوي الزواج من الفتاة التي يحبها ياسمين وبناء حياة جديدة ولكن الأحداث لم تسمح له بذلك اذ يتم قتلها من قبل قتلة والده. حياته ستتغير تمامًا عندما تظهر زينب من عائلة ليتو في حياته، حيث يخوض خليل إبراهيم رحلة انتقامية.