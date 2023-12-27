هكذا احتفلت ليال الاختيار بعيد الميلاد بعدما أجبرت على الابتعاد عن أهلها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية اللبنانية ليال الإختيار صورة لها برفقة صديقتها مقدمة البرامج كريستال تنوري، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعلقت عليها وكتبت :

"عندما أجبروني على الابتعاد عن أهلي، كنتِ منزلي.

. أشكرك على كونك أعز أصدقائي.. عيد ميلاد سعيد لمن يقدّرون معنى الحب والسلام".

يذكر أن ليال الإختيار لا يمكنها حالياً العودة إلى بلدها، ولم تستطع أن تقضي فترة الأعياد مع عائلتها، وذلك على خلفية صدور مذكرة بحث وتحرٍ بحقها من قبل النيابة العامة العسكرية في لبنان.