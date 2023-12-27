- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية اللبنانية ليال الإختيار صورة لها برفقة صديقتها مقدمة البرامج كريستال تنوري، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعلقت عليها وكتبت :
"عندما أجبروني على الابتعاد عن أهلي، كنتِ منزلي.
. أشكرك على كونك أعز أصدقائي.. عيد ميلاد سعيد لمن يقدّرون معنى الحب والسلام".
يذكر أن ليال الإختيار لا يمكنها حالياً العودة إلى بلدها، ولم تستطع أن تقضي فترة الأعياد مع عائلتها، وذلك على خلفية صدور مذكرة بحث وتحرٍ بحقها من قبل النيابة العامة العسكرية في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا احتفلت ليال الاختيار بعيد الميلاد بعدما أجبرت على الابتعاد عن أهلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.