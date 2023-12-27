انتحار نجم فيلم Parasite لي سون كيون عن عمر يناهز الـ48 سنة

ميرنا وليد - بيروت - عثرت السلطات في العاصمة الكورية الجنوبية سول على الممثل لي سون كيون، أحد أبطال فيلم Parasite والحائز على أربع جوائز أوسكار، فجر اليوم الأربعاء ميتاً بعد انباء عن اختفائه.



وكان الممثل قد واجه اتهامات بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني، وتم استجوابه ثلاث مرات، واستغرقت إحدى جلسات التحقيق 19 ساعة، في مطلع الأسبوع وأشار الراحل الى انه تعرّض للخداع لتعاطي المخدرات من قبل نادلة في حانة حاولت ابتزازه. وتم العثور على لي في سيارة في حديقة في سول، بعد أن أبلغ مدير أعماله الشرطة أن الممثل غادر المنزل وترك رسالة انتحار.