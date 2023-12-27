هذا شرط سامح الصريطي الوحيد لزواجه من حنان

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري سامح الصريطي عن الشرط الوحيد الذي وضعه على زواجه من الفنانة المصرية حنان، وذلك في أول ظهور إعلامي لهما سوياً.



وقال سامح: "الشرط الوحيد لنا إحنا الإثنين كان بالنسبة لي موافقة بناتي ابتهال وآية، وبالنسبة لها موافقة أولادها هشام وأميرة، وكما لو كنت طلبت إيدها منهم. بمجرد ما أخبرت ابتهال فرحت فرحة شديد وفضلت تسأل عن التفاصيل، وكلمت آية في لندن وكانت عايزة ترجع مصر ونعمل فرح، لكن اتفقنا على عدم إقامة فرح وإننا عايزين نعيش في هدوء بعيدا عن الأضواء. كنا خايفين من رد فعل السوشيال ميديا، وقررنا نعمل قعدة تجمعنا ونعلن للأهل فقط، ونقول لمن يقابلنا صدفة أو يزورنا".

حديث سامح الصريطي هذا جاء خلال استضافتهما في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس.