حريق ضخم في منزل بيونسيه في صباح عيد الميلاد المجيد

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، وثق نشوب حريق ضخم في منزل طفولة النجمة العالمية بيونسيه، وذلك في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد المجيد.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقطع الفيديو معبرين عن حزنهم، حيث أن هذا المنزل يحمل الكثير من ذكريات الطفولة لـ بيونسيه.

وبحسب وسائل الإعلام العالمية، فقد تمكن جميع أفراد المنزل من مغادرته عند الساعة الثالثة صباحاً من دون أي إصابات، واستغرق رجال الإطفاء نحو 10 دقائق لإخماد الحريق، الذي إنتقل إلى الجزء الأعلى من المنزل، من دون تحديد سببه.

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