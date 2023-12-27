ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو رومانسي للغاية، لشاب طلب يد حبيبته على المسرح، في حفل الفنان اللبناني جوزيف عطية.

وإستعان الشاب بكلمات أغنية "عمر عسل" لـ جوزيف عطية، وقال: "ما بيلبقلك شهر العسل انت بدك عمر عسل. بتقبلي تكفي العمر العسل معي؟"، لتصعد الفتاة إلى المسرح، وتوافق على طلبه.

وكان جوزيف عطية قد نشر صوراً تجمعه بعروس، وعلق عليها قائلاً: "مفاجأة".

أثارت هذه الصورة جدلاً كبيرا بين المتابعين، إذ اعتقدوا أن جوزيف عطية قد تزوج بشكل مفاجئ، إلا أنه عاد ونشر صورة أخرى من ذات الحفل، ظهر فيها برفقة العروسين.

وشكل وجود جوزيف عطية في هذا الحفل مفاجأة للعروس، كما هنأ العروسين، وتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يفاجئ حبيبته ويطلب يدها على المسرح.. وهكذا ساعده جوزيف عطية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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