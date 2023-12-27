أبرزهم عفاف شعيب وسيف عبدالرحمن.. نجوم الفن ضيوف حفل تكريم "رجل المسرح" عمرو دوارة غدا الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، وذلك في السابعة مساء غد الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣م، بالمسرح القومي.

يحضر الاحتفالية مجموعة كبيرة من الفنانين والنقاد المسرحيين منهم: سميرة عبدالعزيز، سهير المرشدي، مديحة حمدي، آمال رمزي، عفاف شعيب، عايدة فهمي، ناهد رشدي، ميرنا وليد، محمود الحديني، والمخرج القدير عبد الغني زكي، خالد الذهبي، سيف عبد الرحمن، هاني كمال

كما يحضر الاحتفالية: النقاد المسرحيين: عبدالرازق حسين، محمد بهجت، محمد الروبي، باسم صادق، وآخرين.

يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رجل المسرح" من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ إعداد وسيناريو علي داود، مونتاج أيمن محفوظ، وإخراج أحمد عادل، يستعرض الفيلم السيرة الذاتية والفنية للدكتور عمرو دوارة، كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز؛ حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت: كريم عافية، آلة الكلارينت: إيناس محمد، وعلى آلة التشيلو: نرمين نبيل. ويختتم الحفل بإهداء المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.