حصاد الفن.. 4 مسلسلات للشركة المتحدة اعتمدت على كتب وروايات خلال 2023

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدراما في عام 2023 الذي تفصلنا أيام على انتهائه تميزًا كبيرا من حيث تنوع المحتوى المقدم على الشاشة، سواء داخل موسم رمضان أو خارجه، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما اعتمدت عدد من الأعمال الدرامية خلال 2023 على بعض الكتب أو الروايات لكبار الكتاب، مع معالجة عصرية لتلك الأعمال.

سره الباتع

منها مسلسل "سره الباتع" الذي عرض في موسم رمضان 2023، إذ إن أحداثه مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير يوسف إدريس، وبمعالجة درامية لخالد يوسف، الذي تولى أيضا إخراج العمل.

وتدور أحداث المسلسل في زمنين بين الماضي والحاضر حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت يبحث الشاب حامد عن سر السلطان ومقامه، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلقت الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع أصبع من أصابعهم ورسم نفس الوشم على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

وقام ببطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف العديد من الأبطال المصريين والعرب، لعل أبرزهم أحمد السعدنى، أحمد فهمي، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

مذكرات زوج

ومن خلال 15 حلقة، اعتمد مسلسل "مذكرات زوج" الذي عرض هو الآخر في دراما رمضان 2023، على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير أحمد بهجت، وكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، وشارك في بطولة المسلسل كل من: طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث "مذكرات زوج" فى إطار لايت اجتماعى حول المشاكل الزوجية التى يعانى منها الأزواج فى منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفى دور مراقب جوى، يعانى من مشاكل زوجية، فضلا عن اكتشافه فى منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

55 مشكلة حب

كما اعتمد موسم "الأوف سيزون" أيضا على الكتب والأعمال الأدبية، حيث عرض الفترة الماضية مسلسل يحمل عنوان "55 مشكلة حب"، واعتمد في الأساس على كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم.

ويتكون المسلسل من 4 حكايات مختلفة، أولها حكاية "ألفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، وندا موسى وإخراج عصام نصار، والحكاية الثانية جاءت بعنوان "ما تيجي نشوف" بطولة هنا شيحة وإسلام جمال ونبيل عيسى وطارق صبرى ونهى عابدين وملك قورة وأحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى، أما الثالثة بعنوان "عيشها بفرحة" بطولة هبه مجدى وهانى عادل وإخراج البير مكرم، والحكاية الرابعة "روحي فيك" بطولة عائشة بن أحمد ونور محمود.

زينهم

بينما يعرض حاليا مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، وهو الآخر مأخوذ عن كتاب أصدقائى الموتى شكرا للكاتب محمد جاب الله، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد سليمان عبد المالك، وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى، وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.