شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة العالمية كيسي كرامر ابنة المخرج العالمى ستانلى كرامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة العالمية كيسي كرامر، ابنة المخرج السينمائي ستانلي كرامر الذي عمل على المسرح والسينما، عن عمر يناهز 67 عاما، حسبما أعلنت عائلتها. توفيت في منزلها في شيكاجو، إلينوي في 24 ديسمبر الجارى، ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة.

وُلدت كرامر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا عام 1955، وظهرت لأول مرة على الشاشة الكبيرة في الفيلم الدرامي لوالدها عام 1979 "The Runner Stumbles" واستمرت في الظهور في مسلسلات تلفزيونية مثل "Falcon Crest"، و" General Hospital"، و"The Young"، و" Restless "، و" Criminal Minds "، و" Southland "، و" Baskets "، و" Transparent "، من بين آخرين.



كيسي كرامر

وتضمنت اعتماداتها السينمائية "Behind The Candelabra" والأفلام المستقلة "A Rose For Emily" و"Mississippi Requiem" و"Darkness in Tenement 45"، وبصفتها عضوًا منذ فترة طويلة في استوديو الممثلين، عملت كرامر أيضًا في مسرحيات مثل إنتاج " My Sister In This House" مع دين براي في مسرح ديف ويست.

كانت كرامر ابنة ستانلي وآن بيرس، توفي شقيقها الأكبر، لورانس كرامر، في عام 2010، كان والدها مخرجًا سينمائيًا أمريكيًا معروفًا بأفلام "The Defiant Ones" و"Guess Who's Coming to Dinner" و"On the Beach" و" It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World".