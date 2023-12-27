وفاة نجم “Parasite” الممثل لي سون كيون في ظروف غامضة… اعرف القصة كاملة

أكدت الشرطة اليوم الأربعاء أن الممثل الكوري الجنوبي لي سون كيون، المعروف عالميًا بدوره في فيلم “Parasite” الحائز على جائزة الأوسكار، توفي عن عمر ناهز ٤٨ عامًا.

وقالت الشرطة في العاصمة سيول في بيان إنها تلقت بلاغًا عن شخص مفقود من مدير “لي” عبر خطها الساخن. لتعود الشرطة وتعثر على “لي” متوفيًا في سيارته صباح الأربعاء.

وأفادت الشرطة بأنّ سبب الوفاة “يفترض أنه انتحار”.

وتظهر الصور من مكان الحادث صباح اليوم الأربعاء أفرادًا يرتدون ملابس الطبّ الشرعي وهم يحققون في سيارة تمّ تطويقها بشريط الشرطة.

وأكدت الشرطة في مدينة إنتشون أنه تم استجواب لي ثلاث مرات منذ أكتوبر/تشرين الأول في إطار التحقيق معه في مزاعم عن تعاطي المخدرات، وهي استدعته مؤخرًا في ٢٣ كانون الاول/ديسمبر واحتجزته لمدة ١٩ ساعة قبل إطلاق سراحه في اليوم التالي، موضحةً

بأن كلّ نتائج الاختبارات التي أجريت عليه طوال التحقيق، ظهرت سلبية، من دون ان تحدّد عدد الاختبارات التي خضع لها.

وأعلنت الشرطة أنّ الممثل ادعى تعرضه للخداع في مسألة تعاطيه المخدرات، وتمّ ابتزازه من قبل الشخص نفسه.

ورفع لي دعوى قضائية ضد المبتز المزعوم، وفقًا للشرطة، التي أضافت بأنها تلقت معلومات حول تعاطيه المزعوم للمخدرات قبل رفع الدعوى.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على رجل وامرأة على علاقة بالتحقيق في المخدرات.

وكان لي قد تلقى الإشادة عن دوره ” Park Dong-ik”، والد عائلة بارك الثرية في فيلم ” Parasite”.

كما نال الثناء على أدواره في المسلسل التلفزيوني “وراء البرج الأبيض” عام ٢٠٠٧، ومسلسل “المعكرونة” عام ٢٠١٠، ومسلسل الخيال العلمي المثير ” Dr. Brain”، والذي تم ترشيحه لجائزة إيمي الدولية.