مصر.. تعرف على الملامح الأولية لخريطة دراما رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشهد خريطة الدراما الرمضانية في مصر، الموسم المقبل، حالة من الارتباك بسبب تداعيات الظروف الاقتصادية التي تعانيها بعض شركات الإنتاج، نتيجة انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، الأمر الذي انعكس على تكلفة إنتاج الأعمال الفنية.

وكان مُقرراً مشاركة 38 مسلسلاً تقريباً في موسم دراما رمضان، قبل أن تتقلص إلى 27 عملاً حتى الآن، بعدما تأكد خروج 11 مسلسلاً دفعة واحدة.

وتضم قائمة المسلسلات التي خرجت من السباق، “جعفر العمدة 2″ بطولة محمد رمضان، و”الراكون” بطولة يوسف الشريف، و”قصة مدينة” للثنائي محمد ممدوح وأحمد أمين، و”كوبرا” لمحمد عادل إمام، و”سيدي مكين”، و”شغل فنادق” بطولة عمرو يوسف وروبي.

كما خرج أيضاً “أرض النفاق 2″ لمحمد هنيدي، و”رمضان كريم 3” لسيد رجب، فضلاً عن تأجيل مسلسلات منى زكي، وياسمين عبد العزيز ومنة شلبي.

ويشهد موسم دراما رمضان المقبل، حالة منافسة شديدة، بمشاركة عدد كبير من النجوم، من خلال 27 مسلسلاً، بعضهم بدأ التصوير قبل فترة، هي “الحشاشين” بطولة كريم عبد العزيز، و”ألف ليلة وليلة” لياسر جلال، و”العتاولة” للثنائي أحمد السقا وطارق لطفي، و”بيت الرفاعي” لأمير كرارة، و”الكبير أوي 8″ لأحمد مكي، و”صيد العقارب” بطولة غادة عبد الرازق، و”حق عرب” لأحمد العوضي.

كما يُشارك أيضاً “كامل العدد 2″ بطولة دينا الشربيني، و”المداح 4″ لحمادة هلال، و”عتبات البهجة” بطولة يحيى الفخراني، و”إمبراطورية ميم” لخالد النبوي، و”فراولة” لنيللي كريم، و”محارب” لحسن الرداد، و”بابا جه” بطولة أكرم حسني، و”نعمة الأفوكاتو” بطولة مي عمر.

وتضم القائمة، مسلسل “جري الوحوش” بطولة محمود عبد المغني ونضال الشافعي، و”مسار إجباري” لأحمد داش وعصام عمر، و”خالد نور وولده نور” للثنائي شيكو وكريم محمود عبد العزيز، و”هو وهي وهم” بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، و”سر إلهي” لروجينا، و”صلة رحم” لإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، و”بدون مقابل” بطولة هاني رمزي وهاني البحيري.

ومن المفترض، أن يُعرض أيضاً “المعلم” لمصطفى شعبان، و”بـ100 راجل” بطولة سمية الخشاب، و”ولاد الحاج متولي” لوفاء عامر ونرمين الفقي، و”صدفة” بطولة ريهام حجاج، و”قلع الحجر” لمحمد رياض.

المنتج ريمون مقار، قال لـ”الشرق”، إنه تقرر تأجيل مسلسله مع ياسمين عبد العزيز، إلى رمضان 2025، بسبب ميزانيته الضخمة، ويتطلب مزيداً من الوقت.

ورأى ريمون، أن “سوق الدراما مضطربة، وهناك حالة من الضبابية، بسبب الأزمات الاقتصادية التي خلفها الغزو الروسية لأوكرانيا، وكذلك حرب إسرائيل على غزة”.

وأضاف أن “ذلك يؤثر على جودة الأعمال الفنية، في ظل محاولات جهات الإنتاج لترشيد الإنفاق بقدر الإمكان، رغم أنها تتطلب ميزانيات كبيرة”.

ورداً على سؤال بشأن أجور الفنانين، في المسلسلات بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه، أكد أن “غالبية الممثلين تعاقدوا على الأجور، العام الماضي، وليست هناك أزمة في ذلك الأمر”.

المؤلف أحمد عبد الله، كشف لـ”الشرق”، عن توقف تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل “أرض النفاق”، وخروجه رسمياً من السابق، كونه يتطلب ميزانية كبيرة، فضلاً عن اعتذار المخرج ماندو العدل، عن عدم إخراج هذا المشروع.

وأوضح أن عدد حلقات الجزء الثاني من المسلسل، لم يُحسم بعد، وهل سيكون 30 حلقة أم 15 فقط، خاصة أنه من المفترض عرضه عبر منصة “أمازون”.

وأكد المنتج أحمد السبكي، لـ”الشرق”، تأجيل “رمضان كريم 3” إلى 2025، نظراً لعدم الانتهاء من كتابته حتى الآن.

وقال إن “الأوضاع الاقتصادية الحالية، جعلت مسألة إنتاج مسلسل، عملية مرهقة للغاية، وصار المنتج يُراجع حساباته طوال الوقت، وتقليص أيام التصوير خارج البلاد بقدر الإمكان”.

الكاتب عبد الرحيم كمال، نفى ما أشيع عن خروج مسلسل “الحشاشين” من خريطة مسلسلات رمضان 2024، مؤكداً لـ”الشرق”، أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وقال: “صوّرنا 60% من العمل بما فيها المشاهد خارج مصر، وخطة العمل تسير بشكلٍ طبيعي وفقاً للجداول المحددة مسبقاً، إذن لا مجال لتأجيله لعام 2025”.

المشرف على شركة “الباتروس” للإنتاج الفني، محسن بغدادي، قال لـ”الشرق”، إنّ “الدراما كصناعة تعتمد على القنوات والإعلانات، وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تقلص حجم الإعلانات التلفزيونية، وبالتالي لجأت القنوات لشراء المسلسلات بأسعار أقل من تكلفتها، بالتزامن مع رفض الممثلين تخفيض أجورهم”.

وشدد على ضرورة تكاتف جميع الأطراف، والتحلي بالمرونة نوعاً ما، لحين تجاوز الأزمة الحالية، لافتاً إلى توقف الشركة عن الإنتاج الدرامي على نحو مؤقت، بسبب الخسارة التي تعرضت لها في آخر مسلسلين، وهما “بابا المجال” و”دايماً عامر” لمصطفى شعبان.

وأشار إلى “لجوء بعض المنتجين لتقديم مسلسلات 15 حلقة، لأنها تُباع للمنصات الرقمية بأسعار مرتفعة”.

وأكد المنتج أحمد عبد العاطي، لـ”الشرق”، أنه قرر زيادة أجور العاملين، مراعاة للظروف الحالية، في ظل الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه، موضحاً: “غالبية المنتجين لم يخفضوا الأجور، على الرغم من قلة الأرباح، وإذا لم نتكاتف، فهذه الصناعة ستنهار”.

ورأى أنه في حال وجود سيناريو جيد ومتميز، يكون التفاوض مع النجوم وقتها سهلاً وبسيطاً، في ما يخص تحديد الأجور.