“ندافع عن غزة حتى النهاية”.. قناة تركية تفصل مذيعة بعد عرضها هذا الشعار على الهواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فصلت قناة “تي جي آر تي” التركية مذيعة نشرة الأخبار ميلتم جوناي بعد ظهورها وهي تقدم نشرة الأخبار وأمامها كوب قهوة يحمل شعار شركة ستاربكس الأمريكية الداعمة لإسرائيل.

وظهرت المذيعة وهي تقدم نشرة الأخبار وأمامها كوب القهوة وكان شعار الشركة واضحا للجميع.

وأصدرت القناة بيانا أوضحت فيه سبب فصل المذيعة ومخرج نشرة الأخبار، وجاء فيه: “وفقا لمبادئ مؤسساتنا يمنع منعا باتا على المذيع الظهور على القناة بطريقة تعلن سرا عن أي شركة، لهذا تم إنهاء عمل مقدمة الأخبار والمخرج بسبب مخالفتهما لهذا المبدأ”.

وتابع البيان: “مؤسستنا تدرك جيدا حساسيات الشعب التركي تجاه غزة، التي يدافع عنها حتى النهاية، ومن المستحيل الموافقة على أي إجراء يخالف ذلك، نحن لا نوافق على هذا التصرف من المذيعة ومخرج النشرة وندينه بشدة، لذا تم إنهاء عقود عملهما في القناة”.

واختتم البيان: “من الآن وصاعدا ستواصل مؤسساتنا الوقوف إلى جانب شعبي غزة وتركيا”.

وكانت المذيعة ظهرت بكوب قهوة يحمل شعار علامة تجارية لإحدى الشركات الأمريكية الموجودة ضمن حملة المقاطعة المنتشرة في العالم أجمع ضد الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

والمذيعة ميلتم جوناي من مواليد 6 فبراير/شباط عام 1978 درست الإعلام في جامعة يدي تبه في إسطنبول، وتعمل في القناة منذ 3 سنوات، وحصلت من قبل على جائزة أفضل مقدمة برامج صباحية في القناة.