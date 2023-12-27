ميرنا وليد - بيروت - في رصيد الممثل اللبناني جوزيف آصاف العديد من الأعمال التمثيلية، نذكر منها: "ساعة بالإذاعة"، ومسرحيات عديدة منها: "يوميات مسرحجي، إلا إذا، بالكواليس" التي شارك بها الى جانب الممثل والمخرج جورج خباز، وحققت هذه المسرحيات إقبالاً واسعاً.
ويشارك آصاف حالياً في مسرحية "مش بس عالميلاد" ، للأخوين فريد وماهر الصباغ، اللذين كتبا وأخرجا هذه المسرحية، وشاركا تمثيلاً وغناءً فيها، ويضم العمل العديد من الممثلين، نذكر منهم الممثل يوسف الخال، الفنانة كارين رميا، الممثلين أنطوانيت عقيقي وريمون صليبا ورفيق فخري.
موقع "الفن" التقى بـ جوزيف آصاف، وتحدثنا معه عن المسرحية، وعن نجاحه سابقاً مع الممثل جورج خباز في المسرحيات، وأعماله المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جوزيف آصاف يتحدث عن مشاركته في "مش بس عالميلاد".. وهذا ما قاله عن جورج خباز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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