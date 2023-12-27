زوجة رياض محرز تحتفل بعيد الميلاد المجيد برفقة بناتها.. وصور تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، زوجة لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز، والذي يلعب لصالح النادي الأهلي السعودي، الجمهور مجموعة صور لها برفقة بناتها الثلاث، وهن يحتفلن بعيد الميلاد المجيد.



وقد خطفت تايلور وارد والبنات الأنظار بجمالهن، كما كانت لافتة الزينة المميزة للمنزل.

وكانت تايلور وارد، قد روت موقفاً حصل معها بعد انتقالها إلى المملكة العربية السعودية، وقالت: "كنت في سيارة أجرة، لا أملك مبلغًا نقديًا.. توقفت عند صراف آلي، وحدثت مشكلة في بطاقتي، ولم أستطع السحب". وتابعت: "ساعدتني سيدة في معالجة مشكلة البطاقة، ودفعت عني الأجرة.. رفضت ذلك؛ لكنها أصرت".