نجمة تركية تطل بالحجاب من داخل أحد الجوامع.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية ميليسا أصلي باموك الجمهور مجموعة صور لها، ظهرت فيها بالحجاب من داخل جامع الشيخ زايد في الإمارات، برفقة حبيبها لاعب كرة القدم يوسف يازيجي⁣.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة ميليسا هذه، مؤكدين أن الحجاب يليق بها.

على صعيد آخر كانت قد علّقت ميليسا آصلي باموك على الإنتقادات التي تطال موهبة النجمة هاندا أرتشيل التمثيلية، اذ قالت : "لا داعي لها ابدا اذا كانت لا تعجبك لا تشاهد ابداً ، نحن كممثلين نعمل لساعات طويلة و يقومون بالانتقاد في مشهد خمس دقايق ، نبذل قصار جهدنا لتادية العمل على اتم الوجه فلا تقومون بسحبنا للاسفل".