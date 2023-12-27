بالصور- أمينة خليل تسحر الانظار بأناقتها وجمالها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية أمينة خليل بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وسحرت أمينة المتابعين بفستان لامع باللون الأخضر شفاف طويل وواسع ذات اكمام طويلة و وتصميم مميز مع حزام في وسطه، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، أعربت أمينة خليل، عن اعتزازها بتجربة المشاركة في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وأعادت أمينة نشر عدة صور لها إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم من حفل الختام، أرفقتها برسالتين، تحدثت بالأولى باللغة العربية عن تجربتها "الثرية" في اللجنة، وفي الثانية باللغة الإنجليزية، وجهت فيها الشكر لإدارة المهرجان الذي تطور بسرعة وأصبح منصة سينمائية عالمية راقية.

وكتبت كاتيا تعليقاً على الصورة قالت فيه: "انتهت الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، استمتعت بأفلام عالية المستوى وكانت تجربتي كعضوة في لجنة التحكيم ثرية إلى أقصى حد، شكراً لإدارة المهرجان على حسن الضيافة والتنظيم، وكل الأمنيات بالتوفيق للسينما السعودية التي حققت تطوراً ملحوظاً في زمن قياسي".

