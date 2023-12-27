ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية شاكيرا أهلها والجمهور بإزاحة الستار عن التمثال الخاص بها من البرونز في بلدها كولومبيا، حيث شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص أظهرت فيه اللحظة الجميلة التي تمت فيها إزاحة الستار عن التمثال وردت فعل أهلها والجمهور حولهم، وعلقت بكلمات من الفخر بعد ما وصلت إليه بالقول: "يسعدني مشاركة هذا مع والديّ وخاصة والدتي في عيد ميلادها.
أنا ووالداي ورئيس البلدية نشاهد هناك!. أوه وهذا التفاني. هذا كثير جدًا على قلبي الصغير. آبائي وإخواني مع رئيس بلديتنا".
وتابعت شاكيرا بالقول: "أنا متحمس جدًا لهذا التكريم للمرأة الكولومبية وعائلة بارانكويليرا داخل وخارج أرضي! ".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- في تكريم ضخم..شاكيرا تزيح الستار عن تمثال برونزي لها وتشارك الفرحة مع أهلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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