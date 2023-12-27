شكرا لقرائتكم خبر عن الصريطى وحنان عن علاقات العمل.. هو: بتشجعنى.. هى: بيحكي لى عن شغله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان سامح الصريطي، وزوجته الفنانة والمطربة المعتزلة حنان، في أول لقاء لهما بعد زواجهما في برنامج "صاحبة السعادة".

وسألت إسعاد، حنان هل تدخل في شغل سامح، لترد قائلة: "لا أتدخل في شغل سامح إطلاقا ساعات يأخذ رأيى وأنا مبفهمش في المنطقة دى وعارفة أنها متعبة وفيها شد أعصاب بسيبه على راحته هو ساعات بيحكيلى عن شغله يوم طويل كان يوم صعب".

ثم قال سامح: "هي بتدفعنى للعمل وتشجعنى وتقولى الناس بتبحك عشان خاطرى متبعدش عن الناس حتى لو مشهد وبعد ما أعتذر عن العمل أرجع تانى ويطلع رأيها صح".

سامح الصريطي عن كواليس زواجه بالمطربة حنان، قال: "عندما زرتها لأول مرة، رأيت أنها فرصة مناسبة لأتقدم إليها، وقلت لها تلك الجملة، وكنت أعلم حبها للبقدونس، فأحضرت لها حزمة بقدونس، وكنت أريد أن أقول لها من خلال إحضاري لها، أنني مازلت أتذكر أنك تحبين البقدونس، لذلك أحضرته لكي، وكنت أخبئه خلف ظهري، وتقمصت دور روميو".

وتابع: "لم أطلب منها رد في نفس اليوم الذي طلبت فيه يدها، على الرغم من أنني كنت أعلم أنها كانت ستوافق، ولكنني أردت أن أمهلها لكي تفكر في الأمر، وبعدها سافرت ألمانيا، وبدأنا نتحدث كما لو كنت لم أقل لها شيء، وكنا نتعامل بشكل طبيعي، حتى شعرت من إجابتها أنها موافقة".