شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لي سون كيون منتحرا قبل عرض آخر أعماله Law Money.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الممثل الكوري لي سون كيون منذ ساعات بحادث انتحار يوم الأربعاء وسط تحقيق في الاشتباه في تعاطي المخدرات، وذلك بعد أن ترك رسالة لعائلته تشبه رسالة انتحار.

شارك لي سون كيون في عدد كبير من الأعمال خلال العام الجارى 2023، ولكن القدر لعب لعبته وتوفى قبل عرض مسلسله القصير Law Money، الذى وفقا لـ موقع IMDB، انتهى من تصويره، وسيتكون من 16 حلقة، ولم يتم الإعلان عن موعد عرضه بعد.



لي سون كيون

وكان قد عثر على الممثل الكورى لي سون كيون بطل فيلم "Parasite" الحائز على جائزة الأوسكار ميتا في حادث انتحار واضح يوم الأربعاء وسط تحقيق في الاشتباه في تعاطي المخدرات، حيث عثرت الشرطة على رجل في الأربعينيات من عمره فاقدًا للوعي في سيارة بالقرب من متنزه واريونج بوسط سيول في الساعة 10:30 صباحًا، وتعرفت عليه فيما بعد على أنه لي.

تم العثور على قالب فحم يمكن أن يسبب تسممًا مميتًا بأول أكسيد الكربون، على مقعد الراكب الأمامي في السيارة، وكان مدير لي قد أبلغ الشرطة في وقت سابق أن الممثل غادر المنزل بعد كتابة مذكرة تشبه رسالة انتحار وأن سيارته اختفت.

وكان المدير قد زار منزل لي في تشيونجدام دونج في جنوب سيول لأنه كان خارج الاتصال، ومن ثم نقلت جثة لي إلى مستشفى جامعة سيول الوطنية.

وقد خضع لي لثلاث جولات من استجواب الشرطة للاشتباه في استخدامه للماريجوانا وغيرها من المخدرات غير المشروعة في منزل نادلة تعمل في حانة راقية في منطقة جانجنام في سيول في مناسبات متعددة منذ أوائل هذا العام، بما في ذلك يوم السبت الماضي، عندما تم الاستجواب، واستمر لمدة 19 ساعة.

واحتجزت الشرطة لي كمشتبه به في أواخر أكتوبر الماضى في التحقيق المتعلق بالمخدرات، والذي جاء بعد بلاغ مفاده أن المخدرات يتم تداولها بشكل غير قانوني بين الحانات في جانج نام.

وبحسب ما ورد ادعى الممثل أن النادلة خدعته لتعاطي المخدرات وأنه لم يكن يعرف ما الذي كان يتناوله.

وكانت نتيجة سلبية في الاختبار الذي تم إجراؤه أثناء تحقيقات الشرطة واختبار المخدرات المعملي الذي أجرته خدمة الطب الشرعي الوطنية الشهر الماضي.

وفي أول ظهور له للاستجواب يوم 28 أكتوبر، اعتذر لي عن "التسبب في خيبة أمل كبيرة"، قائلا: "أنا آسف لعائلتي، التي تعاني من الألم الشديد في هذه اللحظة".

كما تقدم لي بشكوى ضد شخصين، من بينهم النادلة، التي اتهمهما بابتزازه وسلب أمواله، مدعيًا براءته، قدم أيضًا طلب اختبار كشف الكذب في اليوم السابق، وأصر محاميه على ضرورة استخدام جهاز كشف الكذب لتحديد الحقيقة بين لي والنادلة، التي ورد أنها أبلغت الشرطة أن الممثل تعاطى المخدرات في منزلها عدة مرات.

وصعد الممثل البالغ من العمر 48 عامًا إلى الشهرة العالمية بعد فوز فيلم "Parasite" الذي لعب فيه دورًا رئيسيًا، بجوائز الأوسكار في عام 2020.

في عام 2021، فاز الممثل المخضرم بجائزة نقابة ممثلي الشاشة، إلى جانب زملائه في فريق فيلم "Parasite"، وفي العام الماضي، تم ترشيحه أيضًا لجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز إيمي الدولية عن دوره في فيلم الخيال العلمي "Dr. Brain".

هذا العام، تمت دعوة فيلمي لي فيلم الرعب "Sleep" للمخرج جايسون يو وفيلم الإثارة الكارثي "Project Silence" للمخرج كيم تاي جون إلى مهرجان كان السينمائي السنوي السادس والسبعين، مع وجود الأول في قسم المنافسة في أسبوع النقاد في كان، وهو مهرجان سينمائي موازي لمهرجان كان السينمائي، والأخير في قسم عرض منتصف الليل.