تقرير خاص من الرياض: أرينا سابالينكا تتوَّج بكأس موسم الرياض لتنس السيدات

توج الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه (جيا) المهندس فيصل بافرط لاعبة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا بكأس موسم الرياض بعد تغلبها على نظيرتها التونسية أُنس جابر بنتيجة ٤:٦ ، ٦:٣، ٦:٢، في مباراة كأس موسم الرياض لتنس السيدات في منطقة Kingdom Arena.

وقبل انطلاقة المباراة شهدت المنطقة حفلا استباقيا مبهرا استمتع الجمهور بتفاصيله المليئة بالإثارة والحماس، كما صرحت أرينا سابالينكا بأن السعودية تخطوا خطوات هائلة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما مباريات التنس، مؤكدة أن مباراتها مع أُنس جابر تعد من مباريات الطراز الرفيع، مشيرة إلى أن اللعب ضد أُنس ممتع دائما، وأنها تؤمل أن يكون الجمهور قد استمتع بما شاهده من أحداث خلال المباراة.

وكانت اللاعبة البيلاروسية ذات الخمسة وعشرين عاما أرينا سابالينكا قد حققت مراكز متقدمة في بطولات التنس، حيث حصلت على الترتيب الأول في الفردي خلال سبتمبر الماضي، وفازت بـ ١٣ بطولة فردية، من بينها بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة مدريد في عام ٢٠٢٣، وحققت ٦ بطولات في الزوجي، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة عام ٢٠٢١.

بدأت سابالينكا مسيرتها في عالم التنس خلال مرحلة الطفولة، عندما كانت في السادسة من عمرها، وتعتبر من أبرز لاعبات التنس حيث حققت العديد من الإنجازات طوال مسيرتها الحافلة بالتتويج على منصات بطولات التنس القارية والدولية.

أما البطلة التونسية أُنس جابر فقد أكدت أن وجودها في بلد عربي يعني لها الكثير، حيث حصلت على مساندة كبيرة من الجمهور، وتأمل أن تكون قدمت مستوى متناسب مع تطلعات المتابعين ورغباتهم في مباريات التنس للمحترفين.

موقع “الخليج 365” كان حاضرًا في مباراة كأس موسم الرياض لتنس السيدات في منطقة Kingdom Arena حيث استطلع آراء الجمهور وعاد بهذا التقرير الخاص من الرياض. http://www.instagram.com/p/C1V8V_Or79E/

وكانت أُنس جابر قد حصلت خلال مسيرتها الرياضية على الترتيب الثاني في المنافسات الفردية عام ٢٠٢٢ وتحتفظ حاليا بالترتيب السادس على المستوى الفردي، وفازت خلال مسيرتها الاحترافية بخمس بطولات فردي، ووصلت إلى نهائي ويمبلدون في العام الحالي ٢٠٢٣.

وتعد اللاعبة التونسية ذات التسعة والعشرين عاما من أسرع محترفات التنس دخولا في المجال، حيث بدأت مسيرتها الرياضية في عالم التنس عندما كانت في الثالثة من عمرها، إذ كانت والدتها تصطحبها يوميا إلى نادي التنس، الأمر الذي انعكس عليها إيجابا في حب اللعبة واحترافها منذ سن مبكرة.

في مسيرتها الرياضية، حققت أُنس جابر العديد من الإنجازات، من بينها فوزها ببطولة رولان غاروس للناشئين في عام ٢٠١١، وتصدرها للمرتبة العاشرة في التصنيف العالمي لأول مرة في عام ٢٠٢١، مما جعلها أول لاعبة عربية تحقق هذا الإنجاز في تاريخ التنس.

ويستمر موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، باستضافة البطولات الرياضية العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض كل عام؛ لتجربة حضور البطولات الرياضية، والحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال هذا الرابط