بالفيديو- بحضور والدَيها، شاكيرا تعود الى مدينتها الكولومبية في تمثال شاهق

كرّمت مدينة بارانكويلا في كولومبيا النجمة العالمية شاكيرا التي ترعرعت في شوارعها مخلدةً نجاحاتها واستمراريتها وشهرتها في تمثال برونزي ارتفع على علوّ ستة أمتار في ساحة المدينة حيث وضع قبلة الأنظار. http://www.instagram.com/p/C1Wgl4Aopi6/

والتمثال الذي نحته الفنان الألماني ديتر بات يحمل اسم “أشهر شابة في كولومبيا”، وفيه تظهر المغنية مرتدية زيّ الرقص وفي وضعية راقصة تقليدية اشتهرت بها في أدائها الفنيّ الذي ميّزها عن سواها.

وقد كشف عن التمثال الضخم بحضور والد المغنية ويليام مبارك ووالدتها نيديا رييول بمشاركة عمدة المدينة.

وفيما نشرت شاكيرا صورًا عن الحدث الكبير في مدينتها عبر صفحتها على انستغرام، خصّت والدَيها بتعليق كتبت فيه “يسعدني مشاركة ذلك مع والدَي وخاصة مع والدتي في عيد ميلادها”. كما شكرت المغنية الجهة الرسمية التي كرّمت مسيرتها في هذا التمثال الكبير فتوجهت اليها كاتبة “هذا الوفاء هو كثير على قلبي الصغير”.