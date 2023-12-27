مفاجآت نوال الزغبي تتواصل.. ماذا صوّرت في بيروت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتواصل مفاجآت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لجمهورها، إذ أعلنت عن خضوعها يوم أمس الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت لجلسة تصوير خاصة بالحملة الدعائية لأغنيتها الجديدة والفيديو الذي سيترافق عرضه مع صدور الأغنية في بداية العام الجديد 2024.

وانتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو من كواليس التصوير، مرفقاً بكلمات “قريباً”، وهو ما زاد من حماس الجمهور للأغنية الجديدة.

وكانت نوال الزغبي قد كشفت في وقت سابق ورداً على تساؤلات محبيها على موقع “إكس” (تويتر سابقاً) أن الأغنية الجديدة رومانسية دون أن تعلن عن المزيد من التفاصيل.

وفي سياق متّصل، تواصل نوال الزغبي حصد نجاح أحدث أغنياتها باللهجة الخليجية “فخامة معاليك”، حيث اقترب كليب الأغنية من تحقيق 25 مليون مشاهدة على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” على “يوتيوب” بعد 3 أشهر فقط من صدوره.

أغنية “فخامة معاليك” هي من كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، توزيع هاني ربيع، أمّا الكليب فهو من إخراج فادي حداد وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي حققت معها نوال نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وعلى صعيد الحفلات، تستعل نوال الزغبي العام الجديد 2024 في حفل فني ضخم تحييه في ألمانيا وتحديداً في بلدة مارل في ركلنهاوزن، حيث ستلتقي جمهورها من الجالية العربية في أمسية تقدّم خلالها أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.