منزل Home Alone معروض للبيع.. بهذا السعر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع أن فيلم «Home alone» (وحيد في المنزل)، صدر قبل عقدين من الزمن، إلا أنه لايزال أحد أكثر الأفلام شعبيةً في ذاكرة الكثيرين، لاسيما أنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً بفترة الأعياد، ومازالت بعض القنوات تعرضه بمناسبة الكريسماس، إذ يحكي قصة صبي في الثامنة من عمره، تنساه عائلته في المنزل خلال سفرها في رحلة إلى فرنسا لقضاء عطلة عيد الميلاد.

وخلال كل هذه السنوات، ظل المنزل الذي جرت فيه أحداث الفيلم، لاسيما الجزء الثاني منه، عالقاً بأذهان الناس، ويحمل أهميةً كبيرة، كما أكد وكلاء العقارات في نيويورك، الذين أشاروا، أيضاً، إلى أن مالكي المنزل الحاليين لايزالون يتلقون رسائل من الأطفال، موجهة إلى شخصيات الفيلم الخيالي، فيما يقف الناس خارج المنزل لالتقاط الصور التذكارية.

ووفقاً للتقارير، فإن هذا المنزل الفاخر، الذي شهد لحظاتٍ من حياة الطفل «كيفن مكالستير» (نجم الفيلم)، والواقع في مدينة نيويورك، متاحٌ الآن في السوق مقابل 6.7 ملايين دولار.

ويقع المسكن على الجانب الغربي العلوي، في 51 شارع 95 غربًا، بين سنترال بارك ويست، وشارع كولومبوس، وهو المكان الذي تغلب فيه «كيفن»، الذي قام بدوره الممثل ماكولاي كولكين، على «اللصوص» في الفيلم الشهير.

ومن الواضح أن المنزل، المكون من أربع غرف نوم وأربعة حمامات، مختلفٌ تماماً عن مظهره الذي ظهر على الشاشة عام 1992، عندما كانت تدور أحداث الفيلم مع «كيفن مكالستير». ويمزج المنزل بسلاسة بين الأناقة الخالدة، ووسائل الراحة المعاصرة، حيث تم بناؤه باستخدام أحجار من القرن التاسع عشر، كما أنه يتميز بالأسقف المرتفعة، والبهو الواسع، عند دخول المنزل، المؤدي إلى درج كبير.

أما أرضية حديقة المنزل، فتتميز بقوالب زخرفية، وأسقف عالية، وأرضيات غنية من خشب الجوز، ومجموعتين من النوافذ الكبيرة، وتضم غرفة معيشة وطعام رسمية بأبواب زجاجية تفتح على حديقة فاخرة، توفر لساكني المنزل ملاذاً هادئاً مع الأشجار الكبيرة، والفناء المصمم بحجر أزرق.

بينما يكشف الجزء الخلفي عن صالة كبيرة تقليدية بها مدفأة، ما يوفر فترة راحة خلال فصل الشتاء في نيويورك. ويقع المطبخ في طابق الحديقة، ويوفر مكاناً رائعاً لعشاق الطهي، وهو مجهز بمجموعةٍ كبيرة من الأدوات الكهربائية، في حين يحتوي الطابق الثالث على جناح غرفة نوم رئيسي، يطل على الحديقة، وحمام فاخر، بالإضافة إلى غرفة نوم إضافية مع نافذة كبيرة وحمام كامل.

فيما يوفر الطابق العلوي مكاناً مدمجاً للوجبات الخفيفة، وجناح غرفة نوم مع نافذة كبيرة ومقصورة ملابس، وحماماً خاصاً، في حين أن القبو يضم مرافق غسيل الملابس، ومساحة تخزين، وغرفة يمكن التحكم في درجة حرارتها. يُذكر أنه تم عرض المنزل في البداية مقابل 7.65 ملايين دولار خلال مارس الماضي، إلا أن السعر انخفض إلى 7.15 ملايين في أبريل، ثم انخفض في النهاية إلى 6.7 ملايين دولار.