مسلسل Bridgerton يعود بموسم ثالث.. وهذه نظرة أولى على العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل نحو أسبوعين من الآن، أعلنت منصة نتفليكس العالمية موعد عرض الموسم الثالث من المسلسل الشهير Bridgerton «بريدجيرتون»، مشيرةً إلى أنه سيُعرض في جزأين: الأول في 16 مايو، والثاني في 13 يونيو، على أن يتألف كلا الجزأين من أربع حلقات.

ورغم أنها بثت، حينها، إعلاناً ترويجياً للموسم الثالث، فإنه لم يحمل في طياته الكثير من التفاصيل، لتعود وتقوم بنشر ثلاث صورٍ من العمل، كشفت بعضاً من ملامحه. وتحمل الصور الجديدة إشارةً للزوجين، اللذين ستكون علاقتهما الرومانسية الناشئة محور الأحداث في الموسم الجديد، وهما «بينيلوب فيذرنجتون» التي تجسد شخصيها الممثلة نيكولا كوجلان، و«كولين بريدجيرتون» الذي يجسد دوره الممثل لوك نيوتن، المعروفان لدى المعجبين باسم «بولين».

وبالإضافة إلى أول صورة رسمية للزوج الجديد، فقد ظهرت شخصية «فرانشيسكا بريدجيرتون» بحلتها الجديدة، إذ تجسد شخصيتها الممثلة هانا دود في هذا الموسم، بعدما قدمت روبي ستوكس هذه الشخصية في المواسم السابقة. ومن الواضح أن الموسم الثالث لن يغفل الحديث عن العلاقة الرومانسية بين «أنتوني بريدجيرتون»، و«كيت شارما»، حيث عرضت المنصة صورة تجمع الثنائي وهما ينظران إلى بعضهما بطريقةٍ رومانسية، في إشارةٍ إلى أن علاقتهما ستكون قوية كما كانت دائماً.

كما توفر الصور الجديدة لمحة عن جميع أشقاء «بريدجيرتون»، وهم: «أنتوني، وبنديكت، وكولين، وإيلويز، وفرانشيسكا، وغريغوري، وصفير»، باستثناء «دافني»، التي جسدت شخصيتها الممثلة فيبي دينيفور، حيث غادرت المسلسل بعد الموسم الثاني.

ويتضمن البوستر، الذي أصدرته «نتفليكس»، إلى جانب الصور أيضاً، رسماً فنياً رئيسياً، يُبرز مكانة «بينيلوب» الاجتماعية في الموسمين الأولين مع شعار «حتى زهرة الحائط يمكن أن تزدهر».

وهناك أحداث جديدة في الموسم الثالث، إذ تتخلى «بينيلوب»، أخيراً، عن إعجابها بـ«كولين»، بعد سماع كلماته المهينة عنها في الموسم الماضي، ما يجعلها تتخذ قراراً بالبحث عن زوجٍ غيره، يوفر لها ما يكفي من الاستقلال؛ لمواصلة حياتها المزدوجة كسيدة «ويسلداون»، بعيداً عن والدتها وأخواتها.

لكن بسبب افتقارها إلى الثقة، تفشل محاولات «بينيلوب» في إيجاد زوجٍ مذهل. وفي هذه الأثناء، يعود «كولين» من رحلاته الصيفية بمظهر جديد، وإحساس كبير بالتباهي، لكنه يشعر بالإحباط عندما يدرك أن «بينيلوب» الشخص الوحيد، الذي كان يقدره دائماً يعامله ببرود.

وعندها يبدأ «كولين» محاولة استعادة صداقتها، ويعرض على «بينيلوب» أن يعلمها طرق الثقة؛ لمساعدتها في العثور على زوجٍ حقيقي. لكن، عندما تبدأ دروسه في العمل بشكلٍ جيد جداً، يجد «كولين» نفسه يتساءل عما إذا كانت مشاعره تجاه «بينيلوب» ودية حقاً، أم أن هناك أمراً آخر.

وأثناء كل ذلك، تجد «بينيلوب» صعوبة في الحفاظ على سرية شخصيتها المتغيرة إلى «ليدي ويسلداون»، وتشكل أحداث هذا الموسم اختلافاً عن قصة كتب المؤلفة جوليا كوين، التي يستند إليها العمل كله، إذ يتمحور الكتاب الثالث للمؤلفة حول قصة حب «بنديكت بريدجيرتون»، إلا أنه في العمل يحكي قصة حب «بينيلوب فيذرنجتون»، بدلاً من ذلك.