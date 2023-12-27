بلقيس تطرح “شذكرك بيا”.. “تأتي أغنية مثل هذه كالهزيمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة بلقيس فتحي أغنيتها الجديدة “شذكرك بيا”، لتختتم من خلالها العام 2023 بعمل فني عراقي مميّز بكل المقاييس.

أغنية “شذكرك بيا” من كلمات حازم جابر، وألحان مصطفى الربيعي، وتوزيع حسام الدين، أمّا فكرة الفيديو فهي لـ سيلين داغر وجاءت بسيطة إذ ترجمعت مشاعر الأغنية.

وجاءت الأغنية بقالب غنائي درامي، حيث وصفت بلقيس أغنيتها بالهزيمة التي تفتح الجروح، وقالت بتعليق لها على “يوتيوب”:

“وتظن أنك تخطيت حتى تأتي أغنية مثل هذه كالهزيمة، راح تعيدونها كل شوي لأن ٣ دقايق غير كافية لترجمة انكساراتنا”.

وأعلنت بلقيس عن صدور الأغنية من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، فتلقت العديد من التعليقات من محبيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية والفيديو.

الجدير ذكره أن بلقيس تألق خلال العام 2023 بأعمال غنائية حققت من خلالها نجاحات لافتة، وآخرها كانت أغنية “ألف روح” باللهجة المصرية وتخطت الـ11 مليون مشاهدة على “يوتيوب” وأغنية “صابرة” التي حققت 7 ملايين مشاهدة تقريباً.

وتقول كلمات الأغنية:

قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية اجيت تشوف دمعاتي تتشمت لك شوية من تلقاني مكسورة وليل نهار مقهورة تتوضح لك الصورة الملامح جنها مو هيا بلكي اتوسل بقلبك واندم وامشي بدربك وابجي وارجع لحبك واريد شوية حنية قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية بيا حبك شسوى؟ اتنفس صرت قوة بلوة وانت مو يمي ومن وياي هم بلوة بعشرتي وياك ندمانة روحي وردة ذبلانة حسني انا انسانة حبي الك مو نزوة عليا تدور الحجة منك بعد شترجى انت تغيرت فجاة وقلبك صار مو هوا قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية