"Napoleon" يقترب من كسر حاجز الـ 200 مليون بعد نجاح ملحوظ في دور العرض العالمية

ميرنا وليد - بيروت - يحقق فيلم "Napoleon" من بطولة الممثل العالمي خواكين فينيكس، نجاحاً كبيراً في دور العرض العالمية، رغم الانتقادات التي طالته، حيث وصلت إيراداته إلى 198 مليونًا و680 ألف دولار بعد طرحه يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon بين 59 مليونًا و480 ألف دولار في شباك التذاكر الأميركي، و139 مليونًا و200 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي.

وكان صرح المخرج العالمي ريدلي سكوت في مقابلة له أن أداء خواكين فينيكس في فيلم "Napoleon" كان رائعاً لدرجة أنهم إضطروا إلى إعادة كتابة الفيلم بأكمله.

كما وتحدث سكوت عن أن فهم فينيكس البديهي للشخصية يعني أن العديد من ملاحظات السيناريو الخاصة به كانت مفيدة وإنتهى الأمر بإعادة تشكيل الفيلم بأكمله بسبب تفسير الممثل لـ نابليون.

وقال ريدلي: "مع خواكين، يمكننا إعادة كتابة الفيلم اللعين لأنه غير مرتاح. وهذا ما حدث مع نابليون. لقد اخترنا الفيلم لمساعدته على التركيز على هوية بونابرت. وكان علي أن أحترم ذلك، لأن ما قيل كان بناء بشكل لا يصدق. لقد جعل الأمر كله ينمو بشكل أكبر وأفضل.