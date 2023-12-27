أمل علم الدين تعرضت لخطر شديد قبل ولادتها وما كشفه والدها مؤثر

ميرنا وليد - بيروت - كشف رمزي علم الدين والد المحامية من أصول لبنانية أمل علم الدين وزوجة الممثل الأميركي جورج كلوني في كتابه "إحكي جالس" ظروف ولادة إبنته أمل الصعبة والخطيرة خلال إقامته مع زوجته بارعة في دبي. وبعد الإطلاع على تقرير الطبيب المعاين قرر نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت رغم تحذير الأطباء فوصلت زوجته بارعة بخير ونقلت بعدها الى منزلها. لكنها تعرضت لنزيف قوي قبل أن تبصر إبنتها أمل النور في 3 شباط /فبراير 1978. ويقول رمزي علم الدين بتأثر شديد عن طفلته: بتحرز كل عذاب".

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