ممثلة مصرية شهيرة تتعرض لحادث وتطلب من متابعيها الدعاء لها بالشفاء

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية بدرية طلبة منشور عبر حسابها الرسمي، كشفت فيه عن تعرضها لحادث سير خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلنت أنها بدأت بالعلاج للتعافي من أثر الحادثة، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها.



وشاركت بدرية طلبة مع متابعيها، صور تجمعها مع بعض الممثلين، من بينهم: أحمد عز، محمد ثروت، أحمد عيد، آسر ياسين.

وأرفقت بدرية طلبة الصور بتعليق، قالت فيه: "اللهم لك الحمد والشكر الصور دي قبل حادثة أتعرضت لها بس مكانش ينفع أنام في السرير وأسيب شغلي، اللي كان مقويني الدعم اللي شفته من كل الزملاء حواليا.. الحمد لله خلصت شغلي ودلوقتي جه وقت العلاج دعواتكم".

وتفاعل عدد كبير من متابعي بدرية طلبة مع منشورها، متمنين لها الشفاء العاجل من مرضها.

