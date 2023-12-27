خطوبة أصيل هميم رسمياً.. وهذا ما تم كشفه عن التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان علي هميم شقيق الفنانة العراقية أصيل هميم خطوبتها ونشر صورة معها على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من المناسبة السعيدة وعلق: "اليوم مميّز وجميل، لأنه يعتبر فرحة لقلوب العائلة كلها، الف مبروك الخطوبة لأختي وحبيبة قلبي وشمعة البيت، الله يسعدك ويوفقك الى كل خير ربي يخليج الي وما يحرمني منج "

وأفادت المعلومات ان الخطوبة حصلت بشكل عائلي في بغداد أما موعد الزفاف فلم يتم تحديده حتى الساعة وليس من المؤكد ان كان سيكون في العام المقبل.

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