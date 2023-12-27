كاريس بشار ومكسيم خليل معاً مجدداً بعد 5 سنوات!

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، بالرغم من النجاح الكبير الذي حصداه سوياً، يستعد الممثل السوري مكسيم خليل لتقديم عمل جديد من بطولته وبطولة الممثلة السورية كاريس بشار.



المسلسل يحمل عنوان "المعبر"، وقد بدء تصويره، كما كشف مكسيم خليل ولم يذكر أي تفاصيل أخرى، وشارك الجمهور صور لكلاكيت العمل، الذي يحمل اسم المسلسل السوري والمخرج يزن هشام شربتجي.

ويشارك مكسيم وكاريس في المسلسل عدد كبير من الممثلين، وهم: عباس النوري وأنس طيارة ولين غرة وجرجس جبارة، وهو من تأليف حمزة اللحام.