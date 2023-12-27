بالفيديو: البارقي يرد على المالكي بعدما وصف إعلان امتلاك المشاهير أكثر من 100 مليون بالهياط

رد مشهور سناب شات “أحمد البارقي”، على انتقاد الفنان فايز المالكي، تصريحات المشاهير بشأن امتلاكهم مبالغ تجاوزت 100 مليون، ووصف ذلك بالكذب والهياط.

وقال البارقي خلال مقطع فيديو: “إن ثروته 100 مليون، من تعب وشقا”. وتابع:” حنا رجال ناكل بيمينا”.

وأضاف: “أبغى إلا اللي يتكلم يكون فاهم بالمطاعم لا يجيني واحد متعود على الشرهات”. لافتا إلى أنه يمتلك 5 أفرع وسيتم افتتاح السادس والسابع بعد شهر.

وكان الفنان فايز المالكي، علق على مقاطع فيديو المشاهير وإعلانهم عن قيمة امتلاكهم مبالغ تجاوزت 100 مليون .

وقال “المالكي” في مقطع فيديو متداول عبر المنصة: “هذه هبة جديدة، كل ما واحد يطلع يقول أنا عندي 20 مليون و 300 مليون و500 مليون، هذا هياط فاضي”، وأضاف: “كذابين، إذا صادق أثبت هذا الشيء وإلا تدخل في دائرة الاحتيال”.