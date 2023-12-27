بالفيديو: بيبي عبدالمحسن تكشف عن اسمها الحقيقي

أكدت الفاشنيستا الكويتية بيبي عبدالمحسن أن اسمها الحقيقي هو “بيبي”، وليس اسم مستعار.

وأوضحت في لقاء لها أن الاسم شائع في الكويت، ولكنه قد يبدو غريبًا في دول الخليج الأخرى.

وأضافت أن الاسم يُعني “طفل” في اللغة الإنجليزية، و”حبيبي” في اللغة العربية.

وأشارت إلى أن اسمها مأخوذ من اسم جدتها.