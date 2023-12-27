أكدت الفاشنيستا الكويتية بيبي عبدالمحسن أن اسمها الحقيقي هو “بيبي”، وليس اسم مستعار.
وأوضحت في لقاء لها أن الاسم شائع في الكويت، ولكنه قد يبدو غريبًا في دول الخليج الأخرى.
وأضافت أن الاسم يُعني “طفل” في اللغة الإنجليزية، و”حبيبي” في اللغة العربية.
وأشارت إلى أن اسمها مأخوذ من اسم جدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بيبي عبدالمحسن تكشف عن اسمها الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.