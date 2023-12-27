بالفيديو: الفنانة المصرية منة عرفة تثير الجدل برأيها في المساكنة

أثارت الفنانة المصرية منة عرفة، جدلاً بعد تصريحها عن المساكنة بين شخصين قبل الزواج.

وقالت عرفة في تصريحات إعلامية: “أنا ضد المساكنة لأنها حرام دينياً، لكن في نفس الوقت أرى أنها مفيدة اجتماعياً، لأنها تساعد الناس على التعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل”.

وأضافت: “أعتقد أن السفر هو أفضل طريقة للتعرف على شخص ما، لأنك تقضي معه وقتًا طويلًا في ظروف مختلفة، وهكذا يمكنك أن تعرف طباعه وشخصيته بشكل أفضل”.

وتابعت: “هناك بعض الأشياء التي لا يمكن أن تعرفها عن شخص ما إلا إذا عاش معك، مثل مدى نظافته أو كرمه أو صبره”.