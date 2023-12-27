شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أبو نسب" يقترب من حصد 10ملايين جنيه بعد أول أسبوع له بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام وياسمين صبرى أمس الثلاثاء إيرادات بلغت مليونا و195 ألفا و659 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أول أسبوع له بالسينما 9 ملايين و745 ألفا و348 جنيها.

أحداث فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم أبو نسب فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

أبطال فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.