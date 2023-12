وفاة ممثلة أميركية مشهورة عن عمر ناهز 67 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت كات كرامر، وفاة شقيقتها الممثلة العالمية كيسي كرامر، عن عمر ناهز 67 عاماً، لأسباب طبيعية، في منزلها في شيكاغو عشية عيد الميلاد.



كيسي كرامر هي ابنة المخرج الراحل ستانلي كرامر، الذي عمل في المسرح والسينما، ووالدتها الراحلة آن بيرس، كاتبة ومديرة سينمائية.

ولدت كيسي ليز كرامر في 28 كانون الأول/ديسمبر 1955، وظهرت لأول مرة على الشاشة الكبيرة في فيلم "The Runner Stumbles" من إنتاج عام 1979، من بطولة ديك فان دايك، وإخراج والدها.

كما شاركت كيسي في مجموعة واسعة من الأعمال التلفزيونية، من بينها: "Falcon Crest" و "Criminal Minds"، و "The Young and the"، و "Dexter"، و"Behind the Candelabra"، كما شاركت في عدد من الأفلام، منها "Mississippi Requiem" عام 2018، و "Darkness in Tenement 45" عام 2020.