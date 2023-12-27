ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران مع متابعيها، صورة بالابيض والأسود، جمعتها بشقيقتها الإعلامية لجين عمران.

وأرفقت أسيل الصورة بتعليق قالت فيه: "ربي أدمها لي وارزقها بكل جميل".

وبدورها ردت لجين على أسيل بالقول: "الله لا يحرمني منك يا عمري ولا يحرمني من سعادتك وابتسامتك".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور أسيل، وعلقوا عليه معبرين عن إعجابهم بجمال أسيل ولجين، ومتمنين لهم السعادة في حياتهم.

وعلى الصعيد الفني، كانت أسيل قد قدمت مؤخراً مسرحية في موسم الرياض بعنوان "تطبق الشروط والأحكام"، وذلك بالتعاون مع الممثل المصري أكرم حسني، وبمشاركة بيومي فؤاد.

وتدور أحداث المسرحية في إطارٍ كوميدي حول طباخ شابّ، يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدَّم لها، يشترط عليه والدها شرطاً غريباً بأن يدخل داراً للمسنين مخصَّصاً للمجرمين المعتزلين.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- أسيل عمران تنشر صورة لها مع شقيقتها لجين وتعلق عليها بكلمات مليئة بالحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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