ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل الأميركي براد بيت دعوة الى جميع أولاده بمن فيهم أولاده بالتبني مادوكس وزهرا وباكس للمشاركة في الإحتفال بعيد ميلاده الستين في محاولة لكسر الجليد ومعاودة التواصل بينهم. وتبين أن أولاده البيولوجيون من زوجته أنجلينا جولي شيلوه ونوكس وفيفيان هم الذين تجاوبوا فقط مع دعوته. ووصفت The Insider أن الخلاف كبير بين براد بيت وأولاده الثلاثة بالتبني، مع العلم أن براد تفهم موقفهم وإبتعد عنهم لإحترام رغبتهم وقرارهم وقد وجه لهم دعوة بمناسبة رأس السنة. وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي ما نشره إبنه بالتبني باكس عام 2020 تعليقاً جاء فيه أن براد بيت حوّل حياة أقرب الناس إليه الى جحيم. يذكر أن إبنته زهرا حذفت إسم والدها بيت وإحتفظت فقط بإسم والدتها جولي.

كانت هذه تفاصيل خبر براد بيت حوّل حياة أقرب الناس الى جحيم وهكذا تعامل مع أولاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.