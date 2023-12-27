بالفيديو- في عيد ميلادها الـ 38..هنا شيحة تجمع العائلة على مائدة واحدة وتوجه رسالة إمتنان معبرة لهم

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية هنا شيحة بيوم ميلادها بحفل أقامته في حديقة منزلها، وشاركت هنا مقطع فيديو مع الجمهور عبر حسابها الخاص أظهرت فيه الاجواء المميزة في حفل الغداء الذي ضم العائلة والاصدقاء في على طاولة المائدة.



وبهذه المناسبة علقت هنا شيحة على المنشور بكلمات عبرت فيها عن المرحلة التي وصلت غليها في حياتها وعن إمتنانها لمن حولها بالقول : "ما زلت نفس الفتاة التي كنت عليها عندما بلغت السادسة عشرة من عمري،غارقة في الحياة وتبحث عن إجابات..لقد اكتشفت الآن أننا في الواقع لا نتغير أبدًا وأن سعينا في الحياة يوسع كل خطوة على الطريق.. أتمنى أن نتعلم أن الحياة مغامرة تستحق السفر إليها، وفي بعض الأحيان يكون من الجميل أن نضيع من أجل العثور على نفسك.. يوم 25 ديسمبر ولدت.. يمر الوقت بسرعة كبيرة لدرجة أننا نجد أنفسنا حرفيًا نعيش حياة خاصة بنا !! عندما كنت صغيرا كنت دائما أتخيل الحياة بشكل مختلف وعندما أنظر إلى الوراء.. أقف في رهبة إلى أي مدى وصلت.. لم أفكر يوماً في أن أصبح ممثلة.. لم أظن يوماً أنني سأكون أماً عازبة.. الحمد لله على عائلتي .. أولادي هم أشعة الشمس بلدي، آدم العوامري يا شمسي مالك العوامري يا ضوء القمر أنت كل شيء بالنسبة لي في هذا العالم وأنا فخور جدًا بالشباب الذين ستصبحهم، أنا فخور بتربيتك بمفردي. والدي هم العمود الفقري لي، نادية زيتون، أنا لا شيء بدونك. أحمد شيحة، أنا كل شيء بسببك. أخواتي أنتم توأم روحي حلا ورشا ومايا أحبكن يا أخوات إلى القمر وإلى الأسفل مرة أخرى، نحن أقوى معًا. أحب الحياة وأستمتع بعيشها.. لقد ولدت في يوم خاص يحتفل به العالم كله.. أنا محظوظ لأنه دائمًا ما يكون عيد الميلاد بهيجًا حتى عندما لا أكون كذلك.. إنه يرفعني ويذكرني بعظمة الحياة. اضافة الى ذلك .. نتعرف على القيمة الحقيقية للأشخاص عندما لا نكون في أفضل حالاتنا ونقدر تلك الصداقة ونعلم أنها لا تقدر بثمن وتستحق الكنز.. أحبك فاتن سعد الله ورشا زيدان وأميرة عبد الجواد.. أنتم السيدات موجودون دائمًا من أجلي يا غاليات على قلبي".

