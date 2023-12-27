شرط إتمام الزواج.. المطربة حنان تكشف كواليس زواجها من الفنان سامح الصريطي

ياسر رشاد - القاهرة - شغل زواج الفنان سامح الصريطي والمطربة حنان، الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، حول علاقة الصداقة التي تحولت إلى قصة حب تُرجمت إلى زواج بموافقة الأسرتين، حيث إنه شرط أساسي للمطربة حنان لإتمام الزواج.

كان في موافقة الأبناء والأسرتين والذي قوبل بالترحيب والسعادة.

وروى الفنان سامح الصريطي، خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة "DMC" مساء الثلاثاء، كواليس تقدمه لزواج المطربة حنان، قائلًا: "اصطحبت حزمتي بقدونس في يديه خلال زيارتي التي شهدت طلب يدها للارتباط، كانت إشارة مني باهتمامي بالأشياء التي تحبها".

أما عن بداية العلاقة والتي تحولت إلى زواج، لفت إلى أن شعوره خلال الأشهر الأخيرة من علاقة صداقتهما والتي دامت لأكثر من 4 سنوات؛ بحالة شديدة من الانجذاب المتبادل، قائلا: «كنا نتعامل على مدار الوقت كأصدقاء وإخوة؛ لكن هناك شيئا آخر كان يطفو على السطح ويتسلل بعلاقتنا".

وأشار إلى مفاجئتها بقرار الارتباط أثناء زيارته إلى منزل العائلة لحضور مأدبة غداء، قائلا: "رأيت الفرصة مواتية حينها للتقدم؛ فقلت لها أظن لا يتبقى غير أننا نتجوز، بعدها شاهدت رد فعلها والمفاجأة؛ فطلبت منها أن تأخذ وقتها في التفكير رغم توقعي ردها بالموافقة؛ لكن تركت لها حرية التفكير والوقت".

أما عن شرط المطربة حنان الوحيد للموافقة على الزواج، هو مقابلة الأبناء وحضورهم، بشأن الحصول على موافقة الأبناء؛ والذي لاقى ذلك بفرحة وسرور شديدين من جانب أفراد العائلتين، لافتًا إلى الاكتفاء بحفل عائلي بسيط مع الأهل بعيدًا عن الأضواء.

وأشار إلى انجذابه إليها منذ اللحظة الأولى بسبب شخصيتها الهادئة وتحليها بمستوى رفيع من الأخلاق، قائلا: "من أول يوم قابلتها لاحظت أن لديها جاذبية خاصة، ومحافظة على شكلها العام وتصرفاتها أمام الجمهور وكل المواصفات المثيرة للإعجاب".